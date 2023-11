Roy Alexander, 73

Jack Amburn, 82

Mary Anne Howell Atherton, 89

Clark Blankenship, 77

Jimmy “Budgy” Little, 86

Jerry E Moody, 91

Amber Nichole New, 44

Helen Pope, 90

Frances Fronabarger Tate, 98

Guyron Wayne Williams, 72

For complete obituaries, see the November 8th edition of The Lexington Progress.

Subscribe Today!