Ann Beecham, 79

Dorothy M. Hays, 88

Morris Dean Jackson, 83

John Edward King, 94

James Lee Leming, 71

James “Jimmy” Petty, 79

Janet Ellen Presley, 79

Billy Wayne Rider, 85

Carolyn Stripling, 85

Bobbye June Turner, 89

Anton Wulfert, 81

For complete obituaries, see the December 21st edition of The Lexington Progress.

Subscribe Today!