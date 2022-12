Jeannie Allen, 54

Judy Bingham, 65

Glenn Brittain, 71

Maxine Hays, 92

Mary Birdeen James McDaniel, 94

Sue Jowers, 83

Bobby Joe Perry, Sr., 81

Bobby Rhodes, 86

Jettie Mae Swift, 87

Fay “F. L.” Todd, 89

For complete obituaries, see the December 14th edition of The Lexington Progress.

Subscribe Today!