Norman Lee Bedwell, 63

Dorothy Cruse, 95

Jody Darrell Duke, 70

John “Sonny” Fowler, 84

Isabelle Hickerson, 95

Gerald Wayne Holland, 88

Cornelia Tignor Morris, 79

Peggy Joyce Creasy Pusser, 81

Harold Ray Rickman, 59

Paulette Rushing, 77

For complete obituaries, see the February 23rd edition of The Lexington Progress.

Subscribe Today!