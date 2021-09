Dorothy Bolaus, 77

Martha Sue Capps, 68

Harry Epperson, 80

Shannon Aileen Gigliotti, 70

Dianna Gilbert, 50

Jeff Gossett, 60

Larry Cecil Smith, 81

Ronnie Sterling, 64

Jo Stanfill, 99

Clifford T. Stone, 90

Janet Vandiver, 73

Betty Jo Wallace, 81

Brenda K. Woods, 77

Jo Evelyn Yarbro, 89

For complete obituaries, see the September 15th edition of The Lexington Progress.

