Joetta Siler Brittain, 74

Jordan Nicole Burns, 21

Christine Johnson Crum, 73

Terry Dee Dyer, 62

Barbara Karen Fesmire, 74

Hope Nicole Hathcote, 30

Jerry Carroll Lindsey, 70

J. C. McCollum, 98

Charles Lynn Peterson, 90

Michael Allen Rhodes, 67

Brenda Kay Smith, 61

Hursel Dwayne Turner, 55

Sue Blackstock Williams, 85

For complete obituaries, see the April 28th edition of The Lexington Progress.

Subscribe Today!