Alan “Double A” Anderson, 63

Jan S. Dobiesz, 90

Larry J. Hatchett, 78

Robert Davis Hill, Sr., 88

Samuel David “Sammy” McAdams, 90

Ruth Evelyn Moore, 90

Gerol Lynn Roach, 74

Billie Elliott Todd, 92

Brandon Dale “Bubba” Wood, 37

For complete obituaries, see the February 14th edition of The Lexington Progress.

Subscribe Today!