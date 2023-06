Steve Alexander, 52

Katherine Armes, 90

Ronald Richard Buddie, 74

Dorothy A. Maness, 83

Jake Walker Melton, 11

Amanda Lou Holmes Moore 91

Randy Keith Scott, 70

Clessie Mae Hayes Stovall, 90

Peggy Johnson Wray, 72

For complete obituaries, see the June 14th edition of The Lexington Progress.

