Imogene Douglas. 89

William Garner, 85

Nathan Henley, 18

Elizabeth Vonzille Wood McClendon, 95

Dr. Benny Harold McDaniel, 80

Sue Ann Strickland, 79

Harry Wayne Threadgill, 81

Linda Fay Williams, 74

Penny Woods, 59

For complete obituaries, see the April 5th edition of The Lexington Progress.

Subscribe Today!