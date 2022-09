Lonnie Nolan Blakney, 88

Mary Louise Burrow, 86

Rita Ann Cagle, 70

Edith Faye Cozart, 89

Barbara Dye, 79

John David Hatch, 74

David Holmes, 73

Chester L. Johnson, 90

Bonnie Ruth Jowers, 85

Alma Reeves Little

JV Moody, 87

Josh Moore, 46

Diane Reeves, 46

Blake William Watson, 22

For complete obituaries, see the September 14th edition of The Lexington Progress.

Subscribe Today!