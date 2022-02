Terry Edward Anglin, 78

Edna Kelley Little, 92

Alma L. Hutton, 91

Carolyn Ann Johnson

Jeanette W Johnson, 65

Polly McCormick, 81

Patricia Gail Prater, 72

Patty Russell, 80

Deen Stokes, 93

Joe Terry Thompson, 79

Jerry Wayne Wilson, 83

Bennie Wyatt Yates, 90

For complete obituaries, see the February 2nd edition of The Lexington Progress.

Subscribe Today!