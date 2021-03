Ruby Austin, 86

Jimmie Alford, 70

Paul Clenney, 80

Emerson Freeman, 93

Linda Gaston, 75

Sharon Hughes, 73

Judy Rhodes, 54

Max Scates, 88

Lorenda Scott, 60

Wanda Williams, 74

For complete obituaries, see the March 10th edition of The Lexington Progress.

Subscribe Today!