Robert Blair, 86

Laudis Franklin Britt, 85

Bobby Clyde Blankenship, 68

Shirley Herndon, 73

Roger A. Jowers, 71

Katelyn Rebecca Myers, 18

Kathleen Ann Trent, 68

Joy Waddle, 61

For complete obituaries, see the February 17th edition of The Lexington Progress.

Subscribe Today!