Norma Anderson, 93

Evelyn Beecham, 93

Dianne Blackwell, 68

Jane Davis, 74

Guy Derryberry, 96

Jeffery Jowers, 72

June Loggins, 90

Barbara Matejka, 73

Linda Moore, 63

Tony Powers, 66

Betty Stover, 82

Jerry Wadley, 80

Gertrude Wallace, 91

For complete obituaries, see the January 27th edition of The Lexington Progress.

Subscribe Today!