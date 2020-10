Edwina Bunch, 91

Barbara Ann Cole, 67

Jo Ann Davis, 84

Lila R. Grice, 92

Grapel Hill, 87

David L. Ivey, 77

Danny Latham, 71

John King Meadows, 89

Lucille Middleton Roberts, 77

For complete obituaries, see the October 21st edition of The Lexington Progress.

Subscribe Today!