Ralph Barnett, 74

Lorene Blankenship, 94

Jonnie Kay Cromwell, 69

Annie “Sue” Houston, 83

Emogean Meggs, 92

Prentice Page, 79

Barbara Jane Price, 74

Robert Eugene Raney, 89

Mary K. Rimmer, 77

William Roberts Jr., 92

Wayne Taylor, 69

Jeffrey Dale Wilson, 34

For complete obituaries, see the October 14th edition of The Lexington Progress.

