Jon W. Berry, 57

Unita Carter, 83

Billy Lee Duck

Bertie Hayes, 76

Debra Alice Hinson, 63

Tammie Lummus, 58

Lawrence Mays, 87

Betty Jo McKee, 95

Doris Waddle Outlaw, 75

Keith Stewart, 56

Judge F. Lloyd Tatum, 93

Joe Roger Williams, 59

Teresa Taylor Woods, 52

For complete obituaries, see the June 12th edition of The Lexington Progress.

