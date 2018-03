Obituaries for March 7, 2018 Edition

Ernest “Big Ernie” Gibson, 60

Shirley Wiley Johnson, 75

Betty J. Jordan, 75

Verl Vestal Lane, 91

Mary Lucille Matlock, 84

James Keith McEarl, 57

Danny Carol Nichols, 65

Jimmy Neal Wells, 75

Elizabeth Nadine White, 90

For complete obituaries, see the March 7th edition of The Lexington Progress.

Subscribe Today!