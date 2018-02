Obituaries for February 7, 2018 Edition

Helen V. Conrad, 90

Donald R. Fuller, 69

Danny Harold Garner, 65

Betty “Maria” Hart, 66

Mary Frances Maness, 88

Margie Medlin, 93

Flynn Rimmer Murphy, 85

Donald Routledge, 71

Elma Phelps Sweatt, 86

Roy Taylor, 74

For complete obituaries, see the February 7th edition of The Lexington Progress.

Subscribe Today!