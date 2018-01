Sammy G. Barker, 68

Heath Halters

Virginia “Ginny” Hayes, 77

Patsy Lee Horton, 70

Geraldine Lee, 74

Carol McCollum, 67

Jimmy Dale Oldner, 69

Larry Dean Prater, 72

Aletha Mae Renfroe, 88

LaRoyce Cyne Wallace, 59

Steven Nathan Woods, 64

For complete obituaries, see the January 24th edition of The Lexington Progress.

Subscribe Today!