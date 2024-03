Edith Francis Davis, 86

H. “Doc” Essary, 96

Alva Jordon, 90

Charles Junior King, 88

Jo Reba Maness, 80

Cornellia “Punk” McDaniel, 89

James Paul Neisler Sr., 66

Wanda H. Powers, 93

Regina Roxanne Pratt, 63

Carl Lee Wood, 82

Elston B Wood, 90

For complete obituaries, see the March 13th edition of The Lexington Progress.

Subscribe Today!