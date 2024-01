Joe Lynn Bingham, 85

Linda Lou Brewer, 66

Allen Leon Fiddler, 76

Leslie Beth “Rose: Anderson Kelly Hardin, 65

Gary Wayne Hendrix 69

Gerry Boswell “Jerry” Kirkpatrick, Jr., 81

Eddie Eugene Mashburn, 63

William “Bill” Harold smith, 73

Melinda Colette Wade, 49

For complete obituaries, see the January 24th edition of The Lexington Progress.

Subscribe Today!