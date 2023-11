Bertha Lorene Cagle, 88

Vickie Lou Johnson, 63

Jackie Don Little, 87

Barbara Ann Manley 53

Edith Raymelle Middleton 78

Anna Lee Stanfill, 87

George Tillman Stewart, Jr., 80

Monte Gene Wilks, 72,

Danny Wooley, 73

For complete obituaries, see the November 1st edition of The Lexington Progress.

Subscribe Today!