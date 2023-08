Mary Christine McAdams Autry, 82

Edna Brown, 92

Lowell Denver Crawley, 75

David Delle, 73

Joyce Ann Dyer, 85

Cindy Lou Gore, 64

Gail Lynn Moore, 49

Gerald Edward Nichols, 76

Joseph Wilburn Parham, 70

For complete obituaries, see the August 30th edition of The Lexington Progress.

Subscribe Today!