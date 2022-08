Martha Jean Barnickel, , 81

Jerry Wayne Boothe, 76

Kirstie Cottrell Erwin, 49

George Milhorn, II, 82

Andrew Ryan Rich, 23

Tony Randall Ricketts, 55

Patrick Darnell Smith, 49

Alice Faye Wright, 80

Chase Rushing Wulfert, 18

For complete obituaries, see the August 17th edition of The Lexington Progress.

Subscribe Today!