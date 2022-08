Patty Sue Almond

Vernell “Snook” Arnold, 91

Larry Joe Blankenship, 80

Gordon Earl Enlow, 84

Sharen Lee Gass, 80

Betty Gibson, 82

Margaret Kathryn Hamilton, 79

Chauncy “Charles” Hanna

Mickey Mantle Hansel

Evelyn Nadine Lunsford, 88

Kevin “Rollin” Rhodes, 45

Michael Dewayne Scott, 54

Mary Ann Woody, 92

For complete obituaries, see the August 10th edition of The Lexington Progress.

Subscribe Today!